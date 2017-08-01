مصرف ليبيـا المركزي يُرسل شحنة مالية لعدد من فروع المصارف التجارية بالمنطقة الوسطى.الثلاثاء ، 01-08-2017 - 09:55:00

طرابلس 1 اغسطس 2017( وال )- في إطار الجهود التي يبذلها مصرف ليبيا المركزي لتوفير السيولة النقدية ، قامت إدارة الإصدار بمصرف ليبيا المركزي ، يوم الأحد الماضى بإرسال شحنة مالية مقدارها 28 مليون دينار ، إلى قسم الإصدار بفرع المصــرف بمدينة مصراتة ، لتوزيعها على المصارف التجارية وفروعها كافة بالمنطقـة الوسطى. يأتي ذلك لتمكين المواطنين من الحصول على مُستحقاتهم ، وللتخفيف من معاناتهم نتيجة لأزمة نقص السيولة. ...( وال )...

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