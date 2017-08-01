نشرة الصيد البحري ليوم التلاتاء 2017 .

طرابلس 01 اغسطس 2017 ( وال ) - نشرة الصيد البحرى المتوقعة على ليبيا خلال هذا اليوم الثلاثاء ، وفقاً للنشرة الصادرة عن إدارة التنبؤات بالمركز الوطني للأرصاد الجوية . * من رأس جدير إلى سرت. السماء صافية الى ظهور بعض السحب العابره الريح براني الى شرقي ويكون متغير الاتجاه صباح الغد على ساحل الخمس و مصراتة سرعته مابين (05-15) عقدة قد تصل اليوم الى (20)عقدة إرتفاع الموج يتراوح ما بين (0.25 – 1.00) متر البحر هادئ الى خفيف الموج درجة حرارة سطح البحر (27) درجة مئوية الرؤيـة جيدة . * الساحل من الخليج الى اقصى الساحل الشرقى. السماء صافية الى ظهور بعض السحب الريح شرش الى بحري ويكون متغير الاتجاه هذه الليلة ونهار الغد على ساحل شحات سـرعته مابين (05-20) عقدة تصل اليوم الى (25)عقدة على الساحل الممتد من البريقة الى بنغازي وظهر الغد على الساحل الممتد من درنة الى خليج بومبا إرتفاع الموج يتراوح ما بين (0.50 – 2.25) متر البحر خفيف الموج الى قليل الاضطراب على ساحل الخليج ودرنة درجة حرارة سطح البحر (27) درجة مئوية الرؤيـة جيدة . ...( وال )....