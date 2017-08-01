الاجتماع العادي الثالث لمدراء المالية بشركات قطاع النفط والغاز .

طرابلس 01 اغسطس 2017 ( وال ) - عقد بمقر المؤسسة الوطنية للنفط أمس الاثنين الاجتماع العادي الثالث لمدراء المالية بشركات قطاع النفط والغاز بحضور المهندس " مصطفى صنع الله " رئيس مجلس ادارة المؤسسة . وأكد المهندس " صنع الله " على أهمية تطوير العمل بالإدارات المالية والخروج من النمط الاعتيادي إلى الأكثر تطوراً الأمر الذي يؤثر ايجابياً علي تحسين العمل بالقطاع . وأوضح أن الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد تتطلب التقنين في الصرف بما يتوافق والامكانيات ، مشيرا إلى ضرورة اعداد التقارير الدورية ومقترح الميزانية العامة لسنة 2018 بشكل مفصل وارسالها الى المؤسسة في الموعد المحدد ، وضرورة متابعة تكاليف الانتاج والتصنيع والتدقيق بشكل مستمر في كافة العمليات المالية . وشدد على ضرورة معالجة اشكالية الديون المتراكمة بين الشركات ووضع الآلية المناسبة لحل كل العراقيل ، كما طلب بدعم الشركات الخدمية المحلية وإتاحة فرص العمل امامها حتى تتمكن من اداء دورها المناط بها للنهوض بالقطاع . وتم خلال الاجتماع الذي حضره " ابوالقاسم شنقير " عضو مجلس الادارة وعدد من أعضاء لجان الإدارة بالشركات النفطية والسيد بلعيد احمد سالم مدير عام الشؤون المالية بالمؤسسة والسادة المدراء العامون ومدراء الإدارات المالية بالمؤسسة وشركات القطاع ، مناقشة آلية التعاون بين الادارات المالية بشركات القطاع بما يساهم في تسهيل الاجراءات المالية وتنفيذ المشروعات وفق الاجراءات واللوائح القانونية والقرارات الصادرة في هذا الشأن . وناقش الحاضرون الاشكاليات المتعلقة بإقساط الضمان الاجتماعي وتسوية الموضوع مع الجهة المختصة تفاديا لأي عراقيل امام الموظفين عند التقاعد بالإضافة الى موضوعات تتعلق بتوزيع الميزانية المقترحة لسنة 2018 على المشاريع حسب المتاح ، والاسراع في اعداد البيانات المتعلقة بالمطالبات التأمينية وارسال تقارير شهرية للمؤسسة بخصوص الايرادات . ...(وال)...