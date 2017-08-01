وزير الخارجية الإيطالي يؤكد أهمية أن يعقب اتفاق باريس الخاص بليبيا وقائع وأحداث ملموسة .

روما 01 اغسطس 2017 ( وال ) - أكد وزير الخارجية الإيطالي " أنجيلينو ألفانو " أهمية أن يعقب اتفاق باريس الخاص بليبيا ، وقائع وأحداث ملموسة ، تقاس من جانب الأمم المتحدة والمجتمع الدولي ومن طرف الشعب الليبي نفسه . وقال " الفانو " في اتصال هاتفي أمس الاثنين مع نظيره الفرنسي " جان إيف لودريان " ذكرت أنه من الضروري ضمان أقصى قدر من الدعم للمثل الخاص الجديد للأمين العام للأمم المتحدة، غسان سلامه " . وأوضح " الفانو " أنه شرح لنظيره الفرنسي " القرار الإيطالي بالاستجابة لطلب ليبيا للحصول على مزيد من الدعم من الجانب الإيطالي للبحرية الليبية العاملة في مجال مكافحة تهريب المهاجرين " . ...(وال)...