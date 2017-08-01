النشرة الجوية المتوقعة على ليبيا لليوم الثلاثاء .

طرابلس 01 اغسطس 2017 ( وال ) - الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال هذا اليوم الثلاثاء ، وفقاً للنشرة الصادرة عن إدارة التنبؤات بالمركز الوطني للأرصاد الجوية . - ملخص عام : يبقي الطقس معتدل ومستقر على اغلب المناطق الساحلية بينما تسجل درجات الحرارة ارتفاعا على مناطق الدواخل والجنوب. - رأس أجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة : السماء صافية إلى قليلة السحب والرياح شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (29 - 35) درجة مئوية وتصل إلى ( 37 ) درجة مئوية على أبونجيم وتسجل إرتفاعا طفيفا يوم الغد على أغلب المناطق. - بن جواد - سهل بنغازي حتى أمساعد - جالو - مراده : السماء صافية الى قليلة السحب والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية معتدلة السرعة ودرجـات الحـــرارة القصوى تتراوح مابين (29-34) درجة مئوية على المناطق الساحلية والمرتفعات الجبلية وتتراوح مابين (36-39) درجة على الدواخل . - الجفرة - سبها - غـات - غدامس -الحمادة : السماء صافية إلى قليلة السحب والرياح شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (38-43) درجة مئوية ولاتتجاوز (36) درجة مئوية على الحمادة ومناطق الجفرة. - الكفرة - تازربو - السرير : السماء صافية الى قليلة السحب والرياح شمالية الى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (38-40) درجة مئوية. ...(وال)...