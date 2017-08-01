الجرافات الإسرائيلية تهدم قرية العراقيب للمرة 116.

النقب 1-أغسطس -2017 (وال) - هدمت الجرافات التابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، قرية العراقيب بالنقب للمرة الـ116. ونقلت وكالة الانباء الفلسطينية عن شهود عيان قولهم " إن قوات الاحتلال داهمت القرية في ساعات الصباح الباكر، وهدمت بيوتها المكونة من ألواح الصفيح والعرش والخيام، فيما منع السكان والأهالي من التواجد في المكان أو الاعتراض على عمليات الهدم والتصدي لها. وقالت الوكالة الفلسطينية " وفا " إن آخر مرة تم فيها هدم بيوت القرية غير المعترف بها من قبل السلطات الإسرائيلية، مطلع شهر الماضي" . ...( وال ) ...