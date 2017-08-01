رئيس المؤسسة الوطنية للنفط يجتمع مع المدير التنفيذي لمجموعة ايني .

طرابلس 01 اغسطس 2017 ( وال ) - اجتمع المهندس " مصطفى صنع الله " رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط أمس الاثنين مع " كلاوديو ديسكالزي " المدير التنفيذي لمجموعة ايني الإيطالية . وتم خلال الاجتماع بحث العلاقات المشتركة وسبل تطويرها في عديد المجالات ومنها الدراسات الفنية لزيادة الاحتياطيات والقدرة الإنتاجية للحقول المشتركة ومعالجة البيئة بمناطق العمليات وبرامج التنمية المستدامة ومشاريع التطوير المحتملة في المستقبل ، بالإضافة إلى بحث المرحلة الثانية من مشروع تطوير حقل بحر السلام . وحضر الاجتماع السيد " بلقاسم شنقير " عضو مجلس الادارة ، و" انطونيو فيلا " المدير التنفيذي للعمليات لمجموعة ايني والسيد " فؤاد الكريكشي " نائب الرئيس للشرق الأوسط ، والسيد " ونيس الرويمي " نائب مدير عام شركة ايني شمال افريقيا . ...( وال )...