حملة نظافة واسعة تشمل كافة شوارع مدينة ترهونة .

ترهونة 01 اغسطس 2017 ( وال ) - شرعت إدارة خدمات النظافة بترهونة التابعة لشركة الخدمات العامة المرقب بأطلاق حملة نظافة واسعة تشمل كافة الشوارع والميادين والحدائق بالمدينة . وأوضح السيد مدير ادارة خدمات النظافة المهندس " عبدالرحمن سلامة " في تصريح لمراسل وكالة الانباء الليبية أن الحملة تهدف إلى جمع القمامة وازالة الاتربة المتراكمة بالشوارع وإزالة كافة المخلفات والعشوائيات بمختلف الشوارع بالإضافة الي الاهتمام بالحدائق والساحات داخل المدينة لإظهارها بالمظهر الجمالي المقبول . وأكد أن ادارة خدمات النظافة ترهونة تعاني نقصا حادا في قطع غيار سيارات نقل القمامة وكذلك انعدام معدات والبسة الوقاية للعاملين المكلفين بأعمال جمع ونقل القمامة ، محذرا من المخاطر الصحية التي قد تهدد صحة وسلامة العاملين في هذا المجال بسبب عدم اتباع طرق السلامة والوقاية اثناء تعاملهم مع المخلفات بأنواعها . وطالب " سلامة " إدارة الشركة بسرعة توفير هذه النواقص في اسرع وقت ممكن حفاظا على صحة وسلامة العاملين ، شاكرا جهود العاملين بالإدارة وحرصهم على القيام بواجبهم رغم قلة الامكانيات . يشار إلى أن إدارة خدمات النظافة ترهونة تعتزم خلال الايام القادمة اطلاق حملة توعوية لنشر الوعي البيئي تستهدف كافة العاملين بالقطاعات من خلال القاء سلسلة من المحاضرات التوعوية وتوزيع مطويات وملصقات ارشادية خلال هذه الحملة. ...(وال ترهونة)...