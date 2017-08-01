مصر تتولى رئاسة مجلس الامن لشهر اغسطس الحالي .

نيويورك 1 اغسطس 2017 ( وال ) - تتسلم مصر رسميا اليوم الثلاثاء الرئاسة الدورية لمجلس الأمن الدولي للشهر الحالي خلفا للصين. ويتكون المجلس من 15 عضوا، لكل عضو صوت واحد، منهم خمسة أعضاء دائمين، ولهم حق النقض "الفيتو"، وهم الصين وفرنسا وروسيا وبريطانيا والولايات المتحدة الأميركية، وعشرة أعضاء غير دائمين، ينتخبون لمدة عامين من قبل الجمعية العامة، وهم مصر واليابان والسنغال وأوكرانيا والأوروغواي والسويد وبوليفيا وإثيوبيا وإيطاليا وكازاخستنان. ومجلس الامن هو أحد أجهزة الأمم المتحدة الرئيسة الستة والتي تشمل أيضا: الأمانة العامة والجمعية العامة ومجلس الوصاية ومحكمة العدل الدولية بالإضافة الى المجلس الاقتصادي والاجتماعي. ...( وال ) ...