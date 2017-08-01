البيت الابيض يعلن استقالة المدير الجديد للاعلام " انطوني سكاراموتشي" من منصبه .

واشنطن 1 اغسطس 2017 ( وال ) - أعلن البيت الابيض اليوم استقالة المدير الجديد للاعلام في البيت الابيض" انطوني سكاراموتشي" الذي عينه الرئيس دونالد ترامب قبل عشرة ايام فقط، وذلك بعد ساعات على تولى جون كيلي مهام منصبه رسميا كبيرا لموظفي البيت الابيض بهدف تنظيم صفوف إدارة مزقتها الصراعات وانهكتها الاخفاقات المتوالية. واعلن قرار استقالة سكاراموتشي بعد وقت قصير على اداء جون كيلي القسم الاثنين في وظيفته الجديدة، بعد ان خدم ادارة ترامب لمدة ستة اشهر كوزير للأمن الداخلي. وقالت المتحدة باسم البيت الابيض سارة هاكابي ساندرز للصحافيين "لقد شعر الرئيس بان تعليقات انطوني لم تكن لائقة لشخص بمثل هذا المنصب". وأشارت بأنه على أن كل شخص في الجناح الغربي في البيت الابيض بمن فيهم سكاراموتشي العمل تحت سلطة كيلي، في عودة الى التقليد المتبع عادة في البيت الأبيض. وقالت "الجنرال كيلي لديه سلطة كاملة للعمل في البيت الأبيض وجميع الموظفين يجب ان يرسلوا تقاريرهم اليه (...)وهذا يشمل الجميع في البيت الأبيض". وسيكلف كيلي الجنرال المتقاعد البالغ 67 عاما والذي اصبح أقرب معاوني ترامب بمهمة شاقة تقضي بفرض الانضباط في ادارة شلتها حتى الاسبوع الفائت سلسلة مدوية من الخيبات السياسية والهفوات الاعلامية. ...( وال ) ...