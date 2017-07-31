إلغاء المباراة الودية للمنتخب الوطني للمحليين لكرة القدم مع نظيره المصري.

طرابلس 31 يوليو 2017(وال)- ألغى الاتحاد المصري لكرة القدم المباراة الودية التي كان من المقرر أن تقام يوم الجمعة القادم بين المنتخب الليبي للمحليين ونظيره المصري. المنتخب الوطني للمحليين، وبعد تعذر إقامة المباراة الودية مع المنتخب المصري، سيكتفي بخوض مباراة مع نظيره المنتخب المغربي في السابع من أغسطس المقبل بتونس. يذكر أن هذه المباراة الودية تأتي ضمن استعدادات المنتخب الوطني للمحليين لملاقاة نظيره الجزائري في 12 أغسطس القادم بمدينة قسنطينة ضمن ذهاب تصفيات كأس أفريقيا للاعبين المحليين 2018 بكينيا . ...(وال)...