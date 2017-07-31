المنتخب الوطني للمحليين لكرة القدم يقيم معسكرا داخليا بعد إلغاء مباراة مصر الودية.

طرابلس 31 يوليو 2017 (وال)- اكتفى المنتخب الوطني لكرة القدم للمحليين بإقامة تجمع بمدينة طرابلس بعد أن ألغت مصر المباراة الودية والتي كان من المقرر إقامتها يوم الجمعة القادم بمصر مع منتخب مصر للمحليين. مدرب المنتخب الوطني " جلال الدامجة " لتعويض مباراة مصر أقام تجمعا لجميع الرياضيين المختارين للتدريب يوميا بملعب نادي المدينة حتى موعد السفر لتونس لإجراء مباراة ودية مع المنتخب المغربي للمحليين في السابع من أغسطس المقبل. وكان الاتحاد الليبي لكرة القدم قد أعلن قائمة المنتخب الليبي للمحليين التي ستواجه منتخب الجزائر للمحليين في الجزائر في الثاني عشر من شهر أغسطس ضمن تصفيات بطولة أفريقيا للمحليين ( الشان ). وضمت القائمة 18 لاعبا هم : عبد السلام امسلم، مفتاح أحمد عزاقة، أسامة شطيبة، أحمد التربي، أحمد رمضان، أنور مخلوف، إدريس الضراط، المعتصم صبو، ربيع المبروك، علي الأوجلي، سفيان عمران، إبراهيم العجيل، عبد العاطي العباسي، فيصل البدري، مؤيد القريتلي، سالم بلعيد، يحيى الزليتني، أحمد أبودبوس . ...(وال) ...