وزير العمل يناقش مع اتحاد طلبة جامعة طرابلس الشهر المفتوح .الإثنين ، 31-07-2017 - 20:13:00

طرابلس 31 يوليو 2017 (وال) -ناقش وزير العمل والتاهيل بحكومة الوفاق الوطني مع وفد من اتحاد طلبة جامعة طرابلس الاحد نشاط الشهر المفتوح الدي يقيمه الاتحاد بالجامعة .\nواستعرض الاجتماع محاور المشروع في نسخته الثالثة والمتضمن اقامة برنامج تدريبي صيفي يهدف الى تقويض الفجوة بين الطالب ومتطلبات سوق العمل من خلال الدورات التي تنفد في مختلف التخصصات لدعم الطالب بالمهارات اللازمة وتحفيز العمل الابداعي .\nوعبر وزير العمل عن تقديره للعمل الدي يسهم في اعداد الشباب عماد المستقبل ودعمخ لكل الجهود الفاعلة داخل المجتمع .\n(وال)

الأكثر قراءة في وال

جدول امتحانات الشهادة الاعدادية .
ليبيا تدعو المجتمع الدولي إلى توفير احتياجاتها لمكافحة الإرهاب .
وزير خارجية فرنسا:استمرار النزاع السوري اصبح "أمرا مخزيا" للمجتمع الدولي .

الأكثر قراءة في الأخبار السياسية

انضم للقائمة البريدية

قوانين الاستخدام والخصوصية :: وكالة الأنباء الليبية :: اتصل بنا