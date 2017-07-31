وزير العمل يناقش مع اتحاد طلبة جامعة طرابلس الشهر المفتوح .
الإثنين ، 31- 07- 2017 - 20:13:00
طرابلس 31 يوليو 2017 (وال) -ناقش وزير العمل والتاهيل بحكومة الوفاق الوطني مع وفد من اتحاد طلبة جامعة طرابلس الاحد نشاط الشهر المفتوح الدي يقيمه الاتحاد بالجامعة .\nواستعرض الاجتماع محاور المشروع في نسخته الثالثة والمتضمن اقامة برنامج تدريبي صيفي يهدف الى تقويض الفجوة بين الطالب ومتطلبات سوق العمل من خلال الدورات التي تنفد في مختلف التخصصات لدعم الطالب بالمهارات اللازمة وتحفيز العمل الابداعي .\nوعبر وزير العمل عن تقديره للعمل الدي يسهم في اعداد الشباب عماد المستقبل ودعمخ لكل الجهود الفاعلة داخل المجتمع .\n(وال)