وزير العمل يناقش مع اتحاد طلبة جامعة طرابلس الشهر المفتوح .

طرابلس 31 يوليو 2017 (وال) -ناقش وزير العمل والتاهيل بحكومة الوفاق الوطني مع وفد من اتحاد طلبة جامعة طرابلس الاحد نشاط الشهر المفتوح الدي يقيمه الاتحاد بالجامعة .

واستعرض الاجتماع محاور المشروع في نسخته الثالثة والمتضمن اقامة برنامج تدريبي صيفي يهدف الى تقويض الفجوة بين الطالب ومتطلبات سوق العمل من خلال الدورات التي تنفد في مختلف التخصصات لدعم الطالب بالمهارات اللازمة وتحفيز العمل الابداعي .

وعبر وزير العمل عن تقديره للعمل الدي يسهم في اعداد الشباب عماد المستقبل ودعمخ لكل الجهود الفاعلة داخل المجتمع .

(وال)