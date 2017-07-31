معيتيق يجتمع مع وفد معلمي طرابلس ،مصراته،الخمس،زليتن،ومسلاته

طرابلس 31 يوليو 3017 (وال)- اجتمع النائب بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني احمد معيتيق اليوم الاثنين بوفد من معلمي طرابلس ، مصراته ،الخمس ،زليتن ،ومسلاته .\

وقدم الوفد للسيد معيتيق صورة عن المشاكل التي تعترض المسيرة التعليمية وتداعياتها على نسبة الاداء .\

واشار الوفد خلال الاجتماع الى المعاناة التي يعانيها المعلمون مقارنة بالعاملين في القطاعات الاخرى خاصة التدني الشديد في المرتبات وغيرها من الخدمات والمزايا .\

وابدي السيد معيتيق تفهمه لما ورد من ملاجظات خلال الاجتماع ،داعيا الى تشكيل فريق عمل يتولى وضع تصور لايجاد حلول عاجلة وسريعة للمختنقات والتواصل مع وزيري التعليم والمالية من اجل وضع حلول مرضية .\

واكد السيد معيتيق للوفد انه سيتابع الموضوع بصفة شخصية مع الوزارات المختصة لتدليل كل الصعاب التي تواجه المعلم الحجر الاساس \

في عملية البناء في الدول .\

(وال)