معيتيق يجتمع مع وفد معلمي طرابلس ،مصراته،الخمس،زليتن،ومسلاته
الإثنين ، 31- 07- 2017 - 19:38:00
طرابلس 31 يوليو 3017 (وال)- اجتمع النائب بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني احمد معيتيق اليوم الاثنين بوفد من معلمي طرابلس ، مصراته ،الخمس ،زليتن ،ومسلاته .\\nوقدم الوفد للسيد معيتيق صورة عن المشاكل التي تعترض المسيرة التعليمية وتداعياتها على نسبة الاداء .\\nواشار الوفد خلال الاجتماع الى المعاناة التي يعانيها المعلمون مقارنة بالعاملين في القطاعات الاخرى خاصة التدني الشديد في المرتبات وغيرها من الخدمات والمزايا .\\n وابدي السيد معيتيق تفهمه لما ورد من ملاجظات خلال الاجتماع ،داعيا الى تشكيل فريق عمل يتولى وضع تصور لايجاد حلول عاجلة وسريعة للمختنقات والتواصل مع وزيري التعليم والمالية من اجل وضع حلول مرضية .\\nواكد السيد معيتيق للوفد انه سيتابع الموضوع بصفة شخصية مع الوزارات المختصة لتدليل كل الصعاب التي تواجه المعلم الحجر الاساس \\nفي عملية البناء في الدول .\\n(وال)