معيتيق يرحب بانجاز الوثيقة الاولية لمشروع الدستور .
الإثنين ، 31- 07- 2017 - 19:13:00
طرابلس 31 يوليو 2017 (وال)- رحب النائب بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني احمد معيتيق بانجاز الوثيقة الاولية لمشروع دستور دولة ليبيا الصادر عن الهيئة التاسيسية لصياغة مشروع الدستور .\\nوعبر معيتيق في بيان اصدره اليوم عن الامتنان للهيئة وللجهود التي بذلتها وماتكبدته من امانة الاعدادوعناء صوغ التوافق الوطني .\\nواكد معيتيق على الاهمية التي تكتسبها هذه الوثيقة التاريخية والالتزام الكامل بموجبات التوافق السياسي الجامع الذي من شانه خلق الارضية الصلبة لانجاز الدستور .\\nودعا معيتيق الهيئات الدستورية والفاعلين السياسيين والمؤسسات العامة الى تظافر الجهودللقيام بواجباتهم السياسية والقانونية لتهيئة المناخ الملائم للوصول الى استفتاء الشعب الليبي حول مشروع الدستور في اقرب الاجال .\\nوقدم معيتيق التهنئة للشعب الليبي لصدور الوثيقة والشد على ايدي الجميع بمختلف الوان طيفهم ،مشددا على احترام الاختلاف في الاراء ودرء الخلاف وانه لابديل عن الحوار الا بالجوار .\\n(وال)