معيتيق يرحب بانجاز الوثيقة الاولية لمشروع الدستور .

طرابلس 31 يوليو 2017 (وال)- رحب النائب بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني احمد معيتيق بانجاز الوثيقة الاولية لمشروع دستور دولة ليبيا الصادر عن الهيئة التاسيسية لصياغة مشروع الدستور .\

وعبر معيتيق في بيان اصدره اليوم عن الامتنان للهيئة وللجهود التي بذلتها وماتكبدته من امانة الاعدادوعناء صوغ التوافق الوطني .\

واكد معيتيق على الاهمية التي تكتسبها هذه الوثيقة التاريخية والالتزام الكامل بموجبات التوافق السياسي الجامع الذي من شانه خلق الارضية الصلبة لانجاز الدستور .\

ودعا معيتيق الهيئات الدستورية والفاعلين السياسيين والمؤسسات العامة الى تظافر الجهودللقيام بواجباتهم السياسية والقانونية لتهيئة المناخ الملائم للوصول الى استفتاء الشعب الليبي حول مشروع الدستور في اقرب الاجال .\

وقدم معيتيق التهنئة للشعب الليبي لصدور الوثيقة والشد على ايدي الجميع بمختلف الوان طيفهم ،مشددا على احترام الاختلاف في الاراء ودرء الخلاف وانه لابديل عن الحوار الا بالجوار .\

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