السلطات التركية تعتقل 645 مهاجرا غير شرعي في أسبوع .

انقرة 31 يوليو 2017 - إعتقلت السلطات التركية 645 مهاجرا غير شرعي حاولوا التسلل الى اوروبا بطريقة غير قانونية من مدينة (ازمير) بغربي تركيا الاسبوع الماضي. وقالت مصادر امنية إن قوات الدرك في (ازمير) نفذت عشر عمليات خلال الاسبوع الماضي في اطار مكافحتها للهجرة غير القانونية من المدن التركية الى الدول الاوروبية عبر البحر. واضافت المصادر ان اكثر من 500 مهاجر من المعتقلين يحملون الجنسية السورية فيما يحمل الاخرون الجنسيات الافغانية والصومالية والباكستانية والعراقية والكونغولية. واشارت إلى ضبط القوات الامنية التركية خلال العمليات حافلتين واربعة باصات صغيرة لنقل المهاجرين الى جانب قارب قابل للنفخ والعشرات من سترات النجاة. وكانت قوات خفر السواحل التركية اعلنت الجمعة الماضية مصرع سبعة مهاجرين غير شرعيين من بينهم خمسة اطفال اثر غرق قارب يحمل 18 مهاجرا قبالة سواحل (ازمير) في اثناء محاولتهم التوجه الى الجزر اليونانية.