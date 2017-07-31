الامن اللبناني يوقف شبكة ارهابية تابعة لتنظيم (داعش) شمال البلاد .

بيروت 31 يوليو 2017 -اعلنت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي في لبنان اليوم الاثنين عن توقيف شبكة ارهابية تابعة لما يسمى بتنظيم الدولة الاسلامية (داعش) شمال البلاد. وقالت المديرية في بيان إن شعبة المعلومات في الامن الداخلي اوقفت اربعة مواطنين ينشطون بين مدينة (طرابلس) ومنطقة (الضنية) وضبطت بحوزتهم 13 صاروخا مذنبا عيار 60 ملم و13 صاعقا كهربائيا تعمل بواسطتها هذه الصواريخ. واضاف البيان انه تم ضبط عدد من الاسلحة والذخائر الى جانب عدد كبير من اجهزة التواصل اللاسلكية الهاتفية والالكترونية وحافظات معلومات وشرائح تتضمن خرائط مفصلة لمنطقتي الشمال و(البقاع) شرقا وغيرها من المناطق.