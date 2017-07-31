بريطانيا: لن نسمح للاوروبيين بحرية العمل بعد الانسحاب من الاتحاد الاوروبي .

لندن 31 يوليو 2017 - جددت الحكومة البريطانية اليوم الاثنين تأكيدها ان حرية تنقل المواطنين الاوروبيين للعمل في بريطانيا ستنتهي بمجرد ترسيم انسحاب البلاد من الاتحاد الاوروبي في مارس 2019. وذكر متحدث باسم رئاسة الوزراء البريطانية في تصريح صحفي ان موقف الحكومة من مبدأ حرية تنقل الاوروبيين واضح وتم إعلانه في خطاب رئيسة الوزراء تيريزا ماي مطلع العام الجاري. واضاف ان وزيرة الداخلية امبر راد اكدت الاسبوع الماضي انه سيتم اعتماد نظام تسجيل خاص بالاوروبيين الذين يرغبون في دخول بريطانيا للعمل بعد مارس 2019 مبينا ان اجراءات جديدة للهجرة سيتم الاعلان عنها في الوقت المناسب. وشدد المتحدث على ان " بريطانيا لا تبحث عن حلول جاهزة من الاتحاد الاوروبي لمسألة حرية تنقل المواطنين الأوربيين" معتبرا ان القضية ستحل عن طريق المفاوضات. وجاء تعليق رئاسة الوزراء بعد ظهور خلافات وتناقضات بين تصريحات عدد من الوزراء البريطانيين بشأن توقيت انهاء العمل بمبدأ التنقل الحر للمواطنين الاوروبيين. وكان وزير الهجرة براندون لويس اعلن الاسبوع الماضي ان ثمة اجماع في الحكومة على انهاء العمل بمبدأ حرية التنقل مع نهاية المفاوضات مع الاتحاد الاوروبي في مارس 2019. ورد وزير الخزانة فيليب هاموند بان الحكومة البريطانية متقبلة لفكرة اعتماد مرحلة انتقالية حتى عام 2022 يتم خلالها الإبقاء على سريان مفعول مختلف القوانين والاجراءات الاوروبية ومن ضمنها حرية التنقل. غير ان وزير التجارة الدولية ليام فوكس المعروف بتوجهاته المعارضة للاتحاد الاوروبي اكد منذ يومين ان استمرار تدفق الاوروبيين للعمل في بريطانيا بعد الانسحاب سيخالف اهداف استفتاء الخروج الذي تدعمه غالبية الشعب البريطاني. ومع تضارب التصريحات اضطر وزراء اخرون من ضمنهم وزير الدفاع مايكل فالون ووزير الصحة جيريمي هانت الى التقليل من حدة الخلافات بالقول ان اختلاف وجهات النظر يعكس مدى تعقد المفاوضات مع الاوروبيين بشأن مسألة الهجرة بشكل خاص.