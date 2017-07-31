الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور؛ تحيل للمفوضية العليا للانتخابات إخطارا بإقرار مشروع الدستور .
الإثنين ، 31- 07- 2017 - 17:55:00
\n طرابلس 31 يوليو 2017 (وال)- طالبت الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع \nالدستور؛ المفوضية الوطنية العليا للانتخابات باتخاذ الاجراءات اللازمة \nلتمكين الليبيين من ممارسة حقهم الدستوري من خلال الاستفتاء على مشروع \nالدستور .\nجاء ذلك في إخطار وجهته هيئة صياغة مشروع الدستور أمس للمفوضية العليا \nللانتخابات والذي أكدت فيه اقرارها لمشروع الدستور الليبي في جلستها \nالعامة المنعقدة السبت الماضي بمقر الهيئة بمدينة البيضاء بعد التصويت \nعليه باغلبية 43 صوت من أصل 44 عضوا .\n وأعربت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عن جاهزيتها للإيفاء \nبمسؤوليتها؛ مشيرة الى أنها لن تتمكن من إجراء عملية الاستفتاء دون وجود \nقانون ينظم العملية، ويحكّم إجراءاتها، ويعكس نتائجها بوضوح للمواطنين.\nودعت المفوضية ، جميع الليبيين إلى ممارسة حقهم في التصويت، الذي اعتبرته\nأحد أهم حقوقهم السياسية والإنسانية التي كفلتها لهم القوانين والأعراف، \nوالمبادرة إلى تسجيل أسمائهم كناخبين حال الشروع في أية عملية انتخابية \nمقبلة تكون محل توافق بين جميع الأطراف السياسية.\n ..(وال)..