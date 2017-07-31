ارتفاع ديون مصر الخارجية إلى 73.

9 مليار دولار بنهاية مارس . القاهرة 31 يوليو 2017 - أعلن المصرف المركزي، عن ارتفاع رصيد الدين الخارجي بكافة آجاله بنحو 18.1 مليار دولار بمعدل32.5% خلال الفترة من يوليو إلى مارس 2016 /2017 ليصل إلى نحو 73.9 مليار دولار في نهاية مارس الماضي. وأرجع المصرف في أحدث تقرير صادر عنه اليوم الاثنين الارتفاع إلى زيادة صافي المستخدم من القروض والتسهيلات بنحو 19.1 مليار دولار وانخفاض أسعار سعر معظم العملات المقترض بها أمام الدولار بنحو مليار دولار. وبالنسبة لأعباء خدمة الدين الخارجي (متوسطة وطويلة الأجل) فقد بلغت خلال الفترة ذاتها 4.8 مليار دولار والأقساط المسددة نحو 4 مليارات دولار والفوائد المدفوعة نحو 0.8 مليار دولار،. وأوضح أن نسبة رصيد الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي ارتفعت لتبلغ41.2 % في نهاية مارس الماضي مقابل 17.3% فى نهاية مارس 2016 .