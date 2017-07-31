ارتفاع حصيلة وفيات فيروس إنفلونزا الخنازير في ميانمار إلى 10 أشخاص .

يانجون 31 يوليو 2017 (وال)- قالت مسؤولة بقطاع الصحة في ميانمار اليوم الاثنين إن أربعة أشخاص آخرين توفوا جراء الإصابة بفيروس اتش1إن1 المسبب لإنفلونزا الخنازير مما يرفع حصيلة الوفيات في أحدث تفش للمرض إلي 10 أشخاص في وقت تسعى فيه الحكومة إلي زيادة حملات التوعية العامة. وأضافت نائبة رئيس قسم الأمراض المعدية بوزارة الصحة والرياضة أن أحدث تفش للفيروس بدأ قبل أكثر من أسبوع وأن يانجون، وهي أكبر مدن ميانمار، أشد المناطق تضررا. وطبقا لوزارة الصحة، تم تأكيد إصابة 51 شخصا بإنفلونزا الخنازير فضلا عن الذين توفوا بسبب الفيروس. وطلبت الوزارة من المستشفيات والعيادات الإبلاغ عن أي حالات مرضية تظهر أعراضا مشابهة لأعراض الإنفلونزا.