قوات الأمن الفلبينية تعثر على 7 جثث مقطوعة الرأس في جزيرة باسيلان .

مانيلا 31 يوليو 2017 - قالت الشرطة إن قوات الأمن الفلبينية عثرت اليوم الاثنين على سبع جثث مقطوعة الرأس يعتقد أنها لضحايا خطف في بلدتين بجزيرة باسيلان الجنوبية . وقالت الشرطة إنه تم التعرف على الضحايا عن طريق الملابس التي كانوا يرتدونها عندما خُطفوا وبطاقات الهوية التي كانت بحوزتهم. وقال الجيش إن الضحايا ليسوا ضمن 23 رهينة تحتجزهم جماعة أبو سياف للحصول على فدية بينهم نحو عشرة بحارة أجانب خُطفوا من على سفن شحن وصنادل في بحر سولو.