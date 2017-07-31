هيومن رايتس ووتش تدين سوء أوضاع استضافة المهاجرين في إسبانيا .

روما 31 يوليو 2017 (وال)- ندد تقرير لمنظمة هيومن رايتش ووتش غير الحكومية صادر اليوم بأوضاع المهاجرين السيئة الذين يصلون إلى إسبانيا عبر مسار غرب المتوسط، من حيث ظروف الاحتجاز والعقبات المتعلقة بطلب اللجوء. وأكدت المديرة المساعدة لقسم أوروبا وآسيا الوسطى في هيومن رايتس ووتش، جوديث ساندرلاند، أن "إسبانيا تنتهك حقوق المهاجرين"، وشددت سندرلاند على أن "إسبانيا لا تعامل طالبي اللجوء وكذلك المهاجرين الذين يصلون عن طريق البحر، بطريقة إنسانية لائقة، سواء كان ذلك بسبب الإهمال أو عمدا". ووفقا لهيومن رايتس ووتش، فإن المهاجرين بمجرد وصولهم "يظلون أياما في زنازين رطبة ومظلمة داخل مراكز الشرطة". كما انتقدت المنظمة وزير الداخلية الإسباني، خوان إيجناثيو ثويدو، لتصريحات قال فيها إن الموانئ الإسبانية تعيش حالة "ضغط كبيرة"، وكذلك لرفضه مؤخرا طلب إيطاليا بأن يتم نقل بعض الأشخاص الذين يجرى إنقاذهم في وسط البحر المتوسط إلى مرافئ سبانيا. ونقلت منظمة هيومن ريتس ووتش عن المنظمة الدولية للهجرة بيانات تشير إلى أن عدد المهاجرين الذين وصلوا إلى السواحل الإسبانية في الفترة بين أول يناير و23 يوليو 2017 لم يتجاوز 7 آلاف و724 شخصا، وهو رقم لا يقارن بعدد المهاجرين الذين وصلوا إلى إيطاليا خلال الأشهر الستة الأولى من السنة، والبالغ 85 ألفا و150 شخصا. واستعرض بيان هيومن رايتس ووتش بعض الأوضاع السيئة في مراكز ألميريا وموتريل (غرناطة)، حيث إن المهاجرين يعيشون "بدون ضوء طبيعي أو تهوية" ويتم احتجازهم طيلة الوقت، ولا يسمح لهم بالخروج سوى لإجراء فحوصات طبية أو لاستخدام المرحاض.