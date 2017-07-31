وزيرة الجيوش الفرنسية تبدأ من تشاد جولة أفريقية .

انجامينا 31 يوليو 2017 (وال)- تزور وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي العاصمة التشادية نجامينا، في مستهل جولة أفريقية تقودها إلى النيجر ومالي. وبدأت وزيرة الجيوش الفرنسية امس الأحد جولة أفريقية في تشاد حيث تعهدت منح العسكريين الفرنسيين المنتشرين في إطار عملية برخان "الوسائل الضرورية لتنفيذ" مهمتهم. وتجري بارلي محادثات اليو م الاثنين مع الرئيس التشادي إدريس ديبي، ثم تتوجه إلى النيجر حيث تلتقي الرئيس محمد يوسفو، ومنها إلى مالي حيث تجتمع مع الرئيس إبراهيم بوبكر كيتيا. وترافق وزيرة الدفاع الألمانية أورسولا فون در لاين الوزيرة الفرنسية في قسم من جولتها.