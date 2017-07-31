الأمن التركي يحيد 35 إرهابيا خلال أسبوع .

أنقرة 31 يوليو 2017 (وال)- أعلنت وزراة الداخلية التركية، تحييد 35 إرهابيا في أنحاء البلاد، في الفترة ما بين 24 و31 يوليو الجاري. وقال بيان صادر عن الوزارة اليوم الاثنين إن تحييد الإرهابيين تم خلال ألف و157 عملية أمنية، شنتها قوات الأمن التركية ضد الإرهابيين، في أنحاء البلاد خلال الأسبوع الماضي. وأوضح البيان أن 17 من هؤلاء الإرهابيين قتلوا، واعتقل 7، في حين سلم 11 منهم أنفسهم للسلطات. وأضاف البيان أن العمليات الأمنية خلال الأسبوع الماضي أسفرت أيضا عن توقيف 243 شخصا بتهمة تقديم الدعم لمنظمة بي كا كا الإرهابية، و57 شخصا بتهمة الارتباط بتنظيم داعش الإرهابي، وتوقيف 593 شخصا في إطار العمليات ضد منظمة فتح الله غولن الإرهابية، و28 شخصا في إطار مكافحة المنظمات اليسارية الإرهابية. وأشار البيان إلى مصادرة قوات الأمن 600 كيلوجراما من مواد تستخدم في صناعة المتفجرات، و165 قنبلة يدوية، و44 قطعة سلاح، وتدميرها 26 ملجأ ومغارة يستخدمها عناصر بي كا كا جنوب وجنوب شرقي البلاد، وإبطالها مفعول 97 عبوة متفجرة زرعها عناصر التنظيم.