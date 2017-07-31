عشرة قتلى في يوم انتخابات الجمعية التأسيسية فى فنزويلا.

كاراكاس 31 يوليو 2017 (وال)- قتل عشرة أشخاص في فنزويلا في أعمال عنف شهدتها البلاد الأحد احتجاجا على انتخابات الجمعية التأسيسية التي دعا إلى إنشائها الرئيس نيكولاس مادورو. ونددت الولايات المتحدة بهذه الانتخابات وتوعدت باتخاذ "إجراءات قوية وسريعة" ضد الحكومة الفنزويلية. أعلنت النيابة الفنزويلية أن 10 أشخاص قتلوا الأحد في أعمال عنف رافقت انتخابات الجمعية التأسيسية التي دعا إليها الرئيس الفنزويلي الاشتراكي نيكولاس مادورو ورفضتها المعارضة . وقد دعت المعارضة الفنزويلية إلى تنظيم احتجاجات يومي الاثنين والأربعاء ضد إنشاء الجمعية التأسيسية. ونددت الولايات المتحدة بشكل حازم الأحد، بانتخابات الجمعية التأسيسية في فنزويلا، متوعدة باتخاذ "إجراءات قوية وسريعة" ضد حكومة مادورو.