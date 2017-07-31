اجتماع بصبراتة يناقش مشروع التكامل الاقتصادي بين بلديات الساحل والجبل .

صبراتة 31 يوليو 2017 (وال)- عقد ببلدية صبراتة اجتماع ضم بلديات الساحل مع غرفة التجارة والصناعة بالجبل الغربي لمناقشة برنامج التكامل الاقتصادي بين مدن الساحل والجبل . وتضمن الاجتماع استعراض مشروع التكامل الاقتصادي والمشاريع التي يضمها والأهداف والمراحل التي سيتم من خلالها تنفيذ المشروع الذي اعدته الغرفة للاستفادة من المنطقة الممتددة من الساحل إلى الجنوب واقامة مشروع اقتصادي يخدم الاقتصاد الليبي بشكل عام . وأوضح منسق غرفة التجارة والصناعة بالجبل الغربي الطاهر الحجاجي لمراسل وكالة الانباء الليبية بصبراتة ، بان غرفة التجارة والصناعة ستعمل على ربط التعاون والتنسيق من أجل خلق تكامل اقتصادي بين مدن الساحل والجبل ليشمل كذلك مدن الشرق والجنوب الليبي . ويأتي مشروع التكامل الاقتصادي بين بلديات الساحل والجبل في المنطقة الغربية كخطوة لمحاولة إنعاش الاقتصادي المحلي وخلق فرص عمل للشباب . ..(وال - صبراتة)..