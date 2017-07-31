ألمانيا تحث على إجراءات أوروبية ردا على العقوبات الأمريكية على روسيا.

برلين 31 يوليو 2017 ( وال ) - قالت وزيرة الاقتصاد الألمانية "بريجيته تسيبريز" اليوم الاثنين إن عقوبات جديدة اقترح مشرعون أمريكيون فرضها على روسيا، ومن شأنها الإضرار بشركات أوروبية، تمثل انتهاكا للقانون الدولي وينبغي للمفوضية الأوروبية أن تدرس اتخاذ إجراءات مضادة. وأضافت" تسيبريز" لمجموعة صحف فونكه ميدين جروبه "بكل بساطة ووضوح، نحن نعتبر ذلك يتعارض مع القانون الدولي". وقالت "بالطبع نحن لا نريد حربا تجارية ولكن يجب على المفوضية الأوروبية النظر الآن في التدابير المضادة". وقالت الحكومة الألمانية وكبار رجال الأعمال إن العقوبات الجديدة التي أقرها مجلس النواب الأمريكي هذا الشهر من شأنها منع شركات ألمانية من العمل في مشاريع لمد خطوط أنابيب تعد ضرورية لأمن الطاقة في ألمانيا. ...( وال ) ...