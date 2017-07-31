الخارجية العراقية: إجلاء القائم بأعمال السفارة العراقية في هجوم كابول.

بغداد 31 يوليو 2017 ( وال ) - أعلنت وزارة الخارجية العراقية إنه تم إجلاء القائم بأعمال سفارة البلاد في العاصمة الأفغانية كابول بعد الهجوم الذي استهدف السفارة اليوم الاثنين ونُقل إلى السفارة المصرية. وقالت الوزارة في بيان "إجلاء القائم بأعمال السفارة العراقية في العاصمة الأفغانية كابول إلى السفارة المصرية، واستمرار محاولات إجلاء اثنين من طاقم السفارة". وأضافت "أسفرت عملية اقتحام السفارة حتى الآن عن مقتل اثنين من حرسها الأفغان". وكان مسؤولون أفغان قالوا في وقت سابق اليوم الاثنين إن قوات الأمن الأفغانية اشتبكت مع مسلحين قرب مجمع للشرطة والسفارة العراقية القريبة في العاصمة كابول في أعقاب هجوم انتحاري. وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عن الهجوم على السفارة وقال إنه بدأ بتفجير انتحاري عند البوابة الرئيسية مما سمح للمسلحين بدخول المبنى والاشتباك مع قوات الأمن. ...( وال ) ...