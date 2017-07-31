الكرملين: الأمر متروك لواشنطن لتحدد من سيرحل من دبلوماسييها.

موسكو 31 يوليو 2017 ( وال ) - أعلن المتحدث باسم الكرملين " ديمتري بيسكوف" اليوم الاثنين أن الأمر متروك لواشنطن لتقرر من سيرحل من موظفيها الدبلوماسيين عن روسيا بعد أن طالبت موسكو بخفض عدد العاملين الأمريكيين بواقع 755 وذلك ردا على فرض الولايات المتحدة لعقوبات جديدة. وقال" بيسكوف" إن روسا يعملون لصالح السفارة الأمريكية يمكن أن يكونوا بين من سيرحلون من 775 موظفا فضلا عن دبلوماسيين أمريكيين. وأضاف "بيسكوف" للصحفيين في مؤتمر عبر الهاتف إن موسكو لم تنتظر لحين توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على العقوبات الجديدة حتى تصبح سارية لأنه "لا طائل من الانتظار" بعد موافقة الكونغرس على تشريع بفرض العقوبات. ...( وال ) ...