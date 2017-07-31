قوات الاحتلال تعتقل 42 مواطناً من الضفة الغربية .

رام الله 31- يوليو -2017 ( وال ) - أفاد نادي الأسير الفلسطيني، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت الليلة الماضية ، 42 مواطناً من الضفة الغربية، منهم نحو 30 من القدس. وبين نادي الأسير أن حملة اعتقالات شنتها قوات الاحتلال على عدة أحياء في القدس طالت 30 مواطناً غالبيتهم من حي الطور . وأضاف النادي الأسير أن قوات الاحتلال اعتقلت أربعة مواطنين من محافظة بيت لحم، وثلاثة من محافظة الخليل، ومواطنين اثنين من محافظة قلقيلية ، ومواطنا من محافظة جنين. ...( وال ) ...