قوات الاحتلال تعتقل 42 مواطناً من الضفة الغربية .الإثنين ، 31-07-2017 - 12:59:00

رام الله 31- يوليو -2017 ( وال ) - أفاد نادي الأسير الفلسطيني، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت الليلة الماضية ، 42 مواطناً من الضفة الغربية، منهم نحو 30 من القدس. وبين نادي الأسير أن حملة اعتقالات شنتها قوات الاحتلال على عدة أحياء في القدس طالت 30 مواطناً غالبيتهم من حي الطور . وأضاف النادي الأسير أن قوات الاحتلال اعتقلت أربعة مواطنين من محافظة بيت لحم، وثلاثة من محافظة الخليل، ومواطنين اثنين من محافظة قلقيلية ، ومواطنا من محافظة جنين. ...( وال ) ...

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