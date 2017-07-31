انطلاق فعاليات موسم المدينة الإعلامي بمركز التدريب بابوسليم .

طرابلس 31 يوليو2017( وال )- إنطلقت بمركز التدريب ببلدية أبوسليم فعاليات موسم المدينة الإعلامي تحت شعار" الإعلام برؤية جديدة " بإشراف هيئة دعم وتشجيع الصحافة بإشراف مجموعة من الخبراء ، والمستشارين ، والمختصين بالجانب الإعلامي ، والتنمية البشرية . وذكرت مصادر باللجنة المنظمة للدورة أن هذه الدورة التي ستستمر على مدى شهر كامل ، تستهدف شريحة من الشباب الصاعد في هذا المجال ، وذلك من أجل العمل بروح الفريق ، والنزاهة ، والشفافية ، فضلا عن الالتزام باخلاقيات العمل المهنية ، وتوحيد الخطاب الإعلامي من أجل مصلحة الوطن ، وصالح المواطن . وسيتم في ختام هذه الدورة منح شهادة معتمدة للمتدرب تؤهله للعمل في أي مؤسسة إعلاميةم محلية . ( وال )