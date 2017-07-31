لجنة متابعة الشركات بإتحاد عمال ليبيا تجتمع بنقابات الشركات المتعثرة .

طرابلس 31 يوليو 2017 (وال)- إجتمعت لجنة متابعة الشركات بإتحاد عمال ليبيا صباح اليوم الاثنين بنقابات الشركات التي تم تصنيفها بأنها شركات متعثرة . وتم خلال هذا الاجتماع الذي عقد بطرابلس إعتماد محضر الإجتماع السابق ، ودراسة تقارير عن أوضاع الشركات البلغ عددها 25 شركة والمصنفة بالمتعثرة وإلاجراءات المالية التى تم اتخدها حيال هذه الشركات وصرف مرتبات العاملين بها . كما تم خلال هذا الاجتماع الاتفاق على ضرورة توضيح الصعوبات والمشاكل التي تواجه هذه الشركات في أداء عملها وآليات تدليها . ...(وال)...