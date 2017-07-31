مدير الإدارة العامة للامن المركزي يقوم بجولة ميدانية تفقد خلالها عدد من التمركزات الأمنية المكلفة بتأمين العاصمة طرابلس .

طرابلس 31 يوليو 2017( وال )- قام مدير الإدارة العامة للامن المركزي عقيد "محمد الدامجة" أمس بجولة ميدانية تفقد خلالها عدد من التمركزات الأمنية المكلفة بتأمين العاصمة طرابلس ، والوقوف على سير عملها حسب الخطة المعدة لذلك . كما تأتى هذه الجولة للتأكيد على حالة الأمن والاستقرار الموجودة ، إضافة إلى تأمين المؤسسات والمنشآت والممتلكات العامة للدولة ومقار البعثات الدبلوماسية . وقال عقيد " الدامجة" إن الأمن المركزي لديه مهام كثيرة منوطة به ، خصوصا في ظل ما تمر به بلادنا من ظروف استثنائية ، الأمر الذي يترتب عليه جملة من المسؤوليات الوطنية وبخاصة الإجراءات المتعلقة بضبط الأمن وبعث الأمان والطمأنينة لدى أبناء المجتمع ، إضافة إلى ما تقدمه من خدمات عديدة وفق ما يفرضه القانون . وأكد مدير الإدارة العامة للامن المركزي ان إرساء الأمن يعد أمرا حاسما وهو من المهام الأولى للإدارة لإقامة دولة القانون والمؤسسات . وأشار " الدامجة" إلى ان هناك نقصا في المعدات الخاصة بافراد الأمن ، مؤكدا انهم تلقوا وعودا من مفوض داخلية الوفاق لتوفيرها . يذكر أن الإدارة العامة للأمن المركزي كانت قد أعلنت عن تفعيل الأمن المركزي بنشر التمركزات الأمنية ، والقيام بالدوريات المتحركة بهدف مواجهة التحديات الأمنية كافة ، والتشديد على جعل الأجهزة الأمنية تقوم بواجباتها المنوطة بها في الحفاظ على الأمن والتصدى لكل ما يعكر الأمن العام . ( وال )