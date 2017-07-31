السراج يرحب بإقرار الهيأة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور لمسودة الدستور .

طرابلس 31 يوليو 2017( وال )- رحب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني " فائز السراج " ، بإقرار الهيأة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور لمسودة الدستور ، مثمناً جهود أعضاء الهيأة في التغلب على جل المصاعب التي واجهتها منذ تكليفها بهذا الإستحقاق الوطني . ودعا " السراج " في بيان نشره المكتب الإعلامي لرئيس المجلس عبر صفحته على موقع الـ " فيس بوك " أمس ، الأطراف المعنية كافة إلى تهيئة الظروف للاستفتاء الشعبي ، والإيفاء باستحقاقاتها للعمل على تهيئة الظروف المناسبة لعرض المسودة على الاستفتاء الشعبي . وأكد على أن ثقته كبيرة في إدراك الجميع بأن الدستور هو قاعدة بناء الدولة الديمقراطية المدنية الحديثة ، التي يتطلع جميع الليبيين إلى تحقيقها . ( وال )