اعضاء المجلس البلدى سرت مدعو للاجتماع يوم الاربعاء المقبل الموافق.

سرت 31 يوليو 2017(وال)- يدعو عميد بلدية سرت اعضاء المجلس البلدى حضور الاجتماع المقرر عقدة يوم الاربعاء المقبل بديوان المجلس بسرت فى تمام الساعة الحادية عشر صباحا . وقال مصدر اعلامى بالمجلس ان الاجتماع سيناقش الوضع الامنى بالمدينة وكذلك متابعة اعمال اللجان المكفليين من اعضاء المجلس البلدى سرت . وقال المصدر الاعلامى ببلدى سرت لوكالة الانباء الليبية سرت ان الاجتماع سيناقش نتائج اللقاءات والزيارات التى قام عميد بلدية سرت مع المجلس الرئاسى وبعض الوزراء بحكومة الوفاق الوطنى واستعراض وضع بعض المقار الادارية المحتاجة للصيانة وكذلك استعراض الاحتياجات بالمدينة ومتابعة اعمال صيانة عدد من المقرات الادارية ومنها اذاعة سرت المسموعة اضافة الى اوضاع المصارف التجارية العاملة بسرت. ...( وال )...