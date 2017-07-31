اعضاء المجلس البلدى سرت مدعو للاجتماع يوم الاربعاء المقبل .
الإثنين ، 31- 07- 2017 - 11:18:00
\n سرت 31 يوليو 2017(وال)- ]دعا عميد بلدية سرت اعضاء المجلس \nالبلدى حضور الاجتماع المقرر عقده يوم الاربعاء المقبل بديوان المجلس \nبسرت فى تمام الساعة الحادية عشر صباحا .\n وقال مصدر اعلامى بالمجلس ان الاجتماع سيناقش الوضع الامنى بالمدينة \nوكذلك متابعة اعمال اللجان المكفلين من اعضاء المجلس البلدى سرت .\nوقال المصدر الاعلامى ببلدى سرت لوكالة الانباء الليبية - ان \nالاجتماع سيناقش نتائج اللقاءات والزيارات التى قام عميد بلدية سرت مع \nالمجلس الرئاسى وبعض الوزراء بحكومة الوفاق الوطنى واستعراض وضع بعض \nالمقار الادارية المحتاجة للصيانة وكذلك استعراض الاحتياجات بالمدينة \nومتابعة اعمال صيانة عدد من المقرات الادارية ومنها اذاعة سرت المسموعة\nاضافة الى اوضاع المصارف التجارية العاملة بسرت.\n ...( وال )...