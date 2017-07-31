اعضاء المجلس البلدى سرت مدعو للاجتماع يوم الاربعاء المقبل .



سرت 31 يوليو 2017(وال)- ]دعا عميد بلدية سرت اعضاء المجلس

البلدى حضور الاجتماع المقرر عقده يوم الاربعاء المقبل بديوان المجلس

بسرت فى تمام الساعة الحادية عشر صباحا .

وقال مصدر اعلامى بالمجلس ان الاجتماع سيناقش الوضع الامنى بالمدينة

وكذلك متابعة اعمال اللجان المكفلين من اعضاء المجلس البلدى سرت .

وقال المصدر الاعلامى ببلدى سرت لوكالة الانباء الليبية - ان

الاجتماع سيناقش نتائج اللقاءات والزيارات التى قام عميد بلدية سرت مع

المجلس الرئاسى وبعض الوزراء بحكومة الوفاق الوطنى واستعراض وضع بعض

المقار الادارية المحتاجة للصيانة وكذلك استعراض الاحتياجات بالمدينة

ومتابعة اعمال صيانة عدد من المقرات الادارية ومنها اذاعة سرت المسموعة

اضافة الى اوضاع المصارف التجارية العاملة بسرت.

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