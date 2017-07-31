جدول نهائيات بطولة ليبيا لكرة اليد التي انطلقت فعاليات صباح اليوم الاثنين بغريان .

غريان 31 يوليو 2017م – وال – انطلقت صباح اليوم الاثنين منافسات نهائيات الدور الأول لطولة ليبيا لكرة اليد التي يُشرف عليها الاتحاد العام الليبي لكرة اليد والتي تقام بصالة الألعاب بالمدينة الرياضية بغريان . هذا وتقام مباريات البطولة خلال الفترتين الصباحية والمسائية حيث تقام في الفترة الصباحية مباراة واحدة في كل يوم وتقام مباراتان في الفترة المسائية بحسب الجدول التالي :- يلتقي صباح اليوم الاثنين 31 يوليو 2017م فريقي ( الاتحاد – والأهلي بنغازي ) ويلتقي في الفترة المسائية تضم المباراة الأولي ( الأهلي طرابلس – والهلال ) ، وتضم المباراة الثانية ( النجم الريفي – والمروج ) . اليوم الثاني الثلاثاء 1 أغسطس 2017م الفترة الصباحية يلتقي ( الشرطة – والاتحاد ) ، ويلقي في الفترة المسائية فريقي (الأهلي طرابلس – والمروج ) ، وفي المباراة الثانية ( الهلال – والنجم الريفي ) . اليوم الثالث الأربعاء 2 أغسطس 2017م يلقي في الفترة الصباحية فريقي ( الأهلي بنغازي – والشرطة ) ، ويلتقي في المباراة الأولي بالفترة المسائية فريقي ( الأهلي طرابلس – والنجم الريفي ) ، وفي المباراة الثانية ( المروج – والهلال ) . ويكون يوم الخميس راحة لجميع الفرق وتكون مباريات النصف نهائي يوم الجمعـة ، ويكون الدور النهائي والتتويج في الحفل الختامي للبطولة يوم السبت الموافـق 5 أغسطس 2017م . ( وال ) .