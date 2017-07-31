اقامة ورشة عمل حول آفة الزيتون بمدينة غريان .

غريان 31 يوليو 2017( وال ) – ينظم قطاع الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية بمنطقة الجبل الغربي اليوم الاثنين ورشة العمل التدريبية الثانية حول تعزيز القدرات الفنية لمنع دخول وانتشار بكتيريا ( Xylalla fastidiosa ) المسببة لمرض التدهور السريع لأشجار الزيتون في ليبيا والتي ستستمر على مدى يومين. وقال منسق قطاع الزراعة والثروة الحيوانية ببلدية غريان المهندس "عاشور سويسي" إن تنظيم الورشة يأتى في إطار الجهود المبذولة من قبل القطاع لمنع وانتشار الآفة التي تصيب أشجار الزيتون . وأوضح " سويسي " لوكالة الأنباء الليبية" وال " أن هذه الورشة التي تقام بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة الدولية ( FAO ) وتضم " 13 " بلدية على مستوى الجبل الغربي وبمشاركة حوالي ( 50 ) متخصص بواقع ( 4 ) أخصائيين من كل بلدية ، وذلك . وأشار إلى قطاعات الزراعة المشاركة في هذه الورشة وتشمل بلديات كل من " غريان ، والأصابعة ، القواليش ، ظاهر الجبل ، القلعة ، يفرن ، الرياينة ، الزنتان ، جادو ، الرحيبات ، الشقيقة ، الشويرف ، غدامس " . وحضر انطلاق فعاليات الورشة كل من عضو المجلس البلدي غريان " يوسف قدمور" ، ومدير المشروع الوطني للتعاون الفني مع منظمة الأغذية والزراعة الدولية "علي كافو" ، ومنسق قطاع الزراعة ببلدية غريان "عاشور سويسي" وعدد من الإخصائيين والمهتمين بالمجال الزراعي . ( وال - غريان )