تعرض السفارة العراقية في كابول لهجوم انتحاري .

كابول 31 يوليو 2017 ( وال ) - تعرضت السفارة العراقية في وسط العاصمة الافغانية كابول اليوم الاثنين لهجوم مع دوي انفجارات عدة من بينها انفجار قنابل يدوية واطلاق نار، بحسب ما أفاد مصدر أمني . وصرح المصدر الذي رفض الكشف عن هويته لوكالة الانباء الفرنسية "فجر انتحاري نفسه أمام مدخل السفارة العراقية ويحاول مهاجمان اقتحام المجمع الدبلوماسي". وأضاف "القوات الخاصة في المكان ويجري اجلاء المدنيين". وأكدت وزارة الداخلية الافغانية وقوع الانفجارات أن تحدد الموقع الذي استهدفته. وسمع السكان القريبون من السفارة أربعة انفجارات على الاقل بعيد الساعة 11,00 (06,30 ت غ) تلاها اطلاق نار وقنابل يدوية، بحسب عدد من السكان. وارتفع عمود من الدخان الكثيف الاسود فوق الحي المستهدف وسمع دوي سيارات الشرطة والاسعاف بعد أكثر من ساعة على بدء الهجوم. تقع السفارة العراقية بالقرب من مقر "قوات الشرطة الافغانية للحماية العامة" التابعة لوزارة الداخلية والتي تم تشكيلها لحماية المباني غير الرسمية. ...( وال ) ...