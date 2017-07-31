النشرة الجوية ليوم الاثنين 31 يوليو 2017 .

طرابلس 31 يوليو 2017 ( وال ) - الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال هذا اليوم الاثنين، وفقاً للنشرة الصادرة عن إدارة التنبؤات بالمركز الوطني للأرصاد الجوية . * ملخص عام . تبقى درجات الحرارة معتدلة مع رطوبة نسبية عالية على المناطق الساحل بينما تسجل إرتفاع على أغلب مناطق الجنوب. * رأس أجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة . السماء صافية الى قليلة السحب والرياح شمالية شرقية الى شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (31 - 36) درجة مئوية. *بن جواد - سهل بنغازي حتى أمساعد - جالو - مراده . السماء صافية الى قليلة السحب والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية معتدلة السرعة ودرجـات الحـــرارة القصوى تتراوح مابين (29-34) درجة مئوية على الساحل الممتد من بنغازي إلى أمساعد والمرتفعات الجبلية وما بين(35-39) درجة على باقى المناطق . *الجفرة - سبها - غـات - غدامس -الحمادة . السماء قليلة السحب تتكاثر احيانا هذا اليوم والرياح شمالية شرقية الى متغيرة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (38-43) درجة مئوية ولاتتجاوز (37) درجة مئوية على الحمادة ومناطق الجفرة. *الكفرة - تازربو - السرير. السماء صافية الى قليلة السحب والرياح شمالية الى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (39-42) درجة مئوية. (وال)