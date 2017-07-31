نشرة الصيد البحري ليوم الاثنين 31 يوليو 2017 .

طرابلس 31 يوليو 2017 ( وال ) - الأحوال البحرية المتوقعة على ليبيا خلال هذا اليوم الاثنين، وفقاً للنشرة الصادرة عن إدارة التنبؤات بالمركز الوطني للأرصاد الجوية . *من رأس جدير إلى سرت. السماء صافية الى ظهور بعض السحب العابره الريح براني يتحول يوم الغد الى شرقى على ساحل زوارة وطرابلس ومتغير الاتجاه على باقي الساحل سرعته مابين (05-15) عقدة إرتفاع الموج يتراوح ما بين (0.25 – 1.00) متر البحر هادئ الى خفيف الموج درجة حرارة سطح البحر (26) درجة مئوية الرؤيـة جيدة. * الساحل من الخليج الى اقصى الساحل الشرقى. السماء صافية الى ظهور بعض السحب العابره الريح بحري إلى شرش سـرعته مابين (05-20) عقدة تصل الى (25)عقدة على ساحل الخليج وبنغازي إرتفاع الموج يتراوح ما بين (0.50 – 1.50) متر البحر خفيف الموج الى قليل الاضطراب درجة حرارة سطح البحر (27) درجة مئوية الرؤيـة جيدة. ...(وال)....