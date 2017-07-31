امريكا و اليابان تتفقان على ضرورة اتخاذ مزيد من الإجراءات بشأن كوريا الشمالية .

طوكيو 31 يوليو 2017 ( وال ) - اتفق رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الاثنين على ضرورة اتخاذ مزيد من الإجراءات بشأن كوريا الشمالية . و قال آبي للصحفيين عقب محادثاته مع ترامب إن الجهود المتكررة للمجتمع الدولي لإيجاد حل سلمي لقضية كوريا الشمالية لم تؤت ثمارها بعد أمام تصعيد بيونجيانج للوضع. وأضاف آبي "المجتمع الدولي، بما في ذلك روسيا والصين، بحاجة لأخذ الأمر على محمل الجد وأن يزيد الضغط". وقال إن الولايات المتحدة واليابان ستتخذان خطوات تجاه إجراء ملموس لكنه لم يقدم مزيدا من التفاصيل. وقالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي في بيان إن الولايات المتحدة "لم يعد لديها ما تقوله" بشأن كوريا الشمالية.. واضافت إن الصين يجب أن تقرر ما إذا كانت ترغب في دعم فرض عقوبات أقوى بالأمم المتحدة على كوريا الشمالية بسبب إطلاقها لصاروخ باليستي طويل المدى يوم الجمعة في ثاني تجربة هذا الشهر. واوضحت هيلي إن أي قرار جديد بمجلس الأمن الدولي "لا يزيد بشكل كبير الضغط الدولي على كوريا الشمالية عديم القيمة". وأضافت أن اليابان وكوريا الجنوبية بحاجة أيضا لفعل المزيد. كانت كوريا الشمالية قد قالت يوم السبت إنها أجرت تجربة ناجحة أخرى لإطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات أثبت قدرته على ضرب كل البر الرئيسي الأمريكي مما أثار تحذيرا شديدا من ترامب وتوبيخا من الصين.