قوات الاحتلال تعتقل 20 مواطنا من القدس نصفهم من حي الطور.

القدس 31-يوليو -2017 ( وال ) - شنّت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، حملة اعتقالات واسعة في مدينة القدس المحتلة، طالت عشرين مواطنا، نصفهم من حي جبل الزيتون الطور المُطل على القدس القديمة، وحوّلتهم الى مراكز توقيف وتحقيق بمدينة القدس. وقال مراسل وكالة الانباء الفلسطينية " وفا" إن الاعتقالات تركزت في حي جبل الزيتون، و مخيم قلنديا شمال القدس، كما اعتقلت الشاب عبد الله إدريس بعد أن داهمت منزله بحي الثوري في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى. وأشار إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب محمد خليل من بلدة أبو ديس جنوب شرق القدس. من ناحية أخرى وضع مستوطنون، الليلة الماضية، بيوتا متنقلة على أراضٍ تابعة لقرية جالود جنوب نابلس، بمحاذاة مستوطنة "شفوت راحيل". وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة الغربية غسان دغلس لـ"وفا": إن المستوطنين وضعوا 10 بيوت متنقلة في منطقة "الخفافيش" على أراضي جالود غرب مدرسة القرية. وأضاف أن قوات الاحتلال نفذت أعمال تجريف منذ ايام في تلك المنطقة. وأكد دغلس أن جرافات الاحتلال ما زالت تعمل بتجريف أراضٍ لبناء مستوطنة "عمخاي" الجديدة. ...( وال ) ...