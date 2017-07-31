مظاهرات في مدينة اسطنبول التركية احتجاجا على إجراءات قرضتها قوات الاحتلال تجاه المسجد الأقصى.

اسطنبول 31 يوليو 2017 ( وال ) شهدت مدينة اسطنبول التركسة أمس الاحد مظاهرة حاشدة شارك فيها آلاف الأشخاص احتجاجا على الإجراءات الأمنية التي فرضتها قوات الاحتلال الاسرائيلي عند المسجد الأقصى في القدس وذلك بعد أن ألغت إجراءات أخرى أدت إلى احتجاجات فلسطينية عنيفة استمرت أسبوعين. أقيمت المظاهرة في ميدان يني كابي على الطرف الجنوبي لاسطنبول وحملت اسم "تجمع القدس الكبير" وشارك فيها نحو خمسة آلاف شخص بدعوة من حزب السعادة التركي. وجاء المتظاهرون إلى الميدان في حافلات وعبارات من أنحاء المدينة ولوحوا بالعلمين التركي والفلسطيني كما رفعوا ملصقات أمام منصة عملاقة حيث ألقى رئيس حزب السعادة وممثلون عن منظمات غير حكومية كلمات أمام الحشد. وكتب على ملصق "المسجد الأقصى شرفنا". وقال رئيس حزب السعادة تمال قرة موللا أوغلو "يجب أن تعلموا أن المظاهرة لا تتابعها غزة فحسب بل تل أبيب أيضا. نتنياهو يتابعها كذلك وهو مذعور" في إشارة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وتعارض تركيا الإجراءات الأمنية التي تم اتخاذها عند مداخل مجمع المسجد وحذر الرئيس التركي طيب إردوغان سلطات الاحتلال بأنها ستعاني أكثر بسبب النزاع. واتهم إردوغان قوات الاحتلال بالإضرار "بالطابع الإسلامي" للقدس في تصريحات وصفتها وزارة الخارجية الإسرائيلية بأنها "سخيفة". وأثار النزاع بسبب الإجراءات الأمنية عند الحرم القدسي أعنف اشتباكات بين الإسرائيليين والفلسطينيين منذ سنوات. وكانت إسرائيل أقامت أجهزة للكشف عن المعادن عند المداخل بعد مقتل شرطيين بالرصاص هذا الشهر. لكن صلاة الجمعة الماضية انتهت وسط حالة من الهدوء النسبي بعد أن أزالتقوات الاحتلال الإجراءات الأمنية الأشد صرامة رغم أنها منعت الرجال دون الخمسين عاما من الدخول. ...( وال ) ...