القضاء الايراني يوجه اتهامات للرئيس السابق" أحمدي نجاد" بإساءة استخدام أموال حكومية .

بيروت31 يوليو 2017 ( وال ) - قال مدعي ديوان المحاسبات "فياض شجاعي" إن الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد يواجه اتهامات بإساءة استخدام أموال حكومية تقدر بمليارات الدولارات حين كان في منصبه. وأضاف في مقابلة صحيفة اعتماد نشرت أمس الأحد أن في إحدى القضايا التي ترجع إلى ولاية أحمدي نجاد الثانية بين 2009 و2013 وصلت الأموال التي أسيء استخدامها إلى أكثر من ملياري دولار. وقال شجاعي إنه تم إعلان التهم على البرلمان. ويعمل ديوان المحاسبات تحت إشراف البرلمان الإيراني. ولم يتضح بعد ما إذا كان أحمدي نجاد سيُحاكم رسميا ويواجه أحكاما قضائية أم يتعين على البرلمان الإيراني الآن اتخاذ إجراء بناء على ما توصل إليه ديوان المحاسبات. واكتسب أحمدي نجاد شعبية بين الفقراء والمنتمين للطبقة العاملة بوعده باقتسام ثروة البلاد معهم. وكان الهدف من إصلاحات الدعم التي طُبقت خلال فترته الرئاسية الثانية توصيل الدعم إلى مستحقيه وخفض تكلفته الإجمالية التي تتحملها الحكومة. وقال شجاعي إنه لا يعتقد أن من الممكن استعادة الأموال التي يتهم أحمدي نجاد بإساءة استخدامها. ولم يحدد ما سيحدث إذا لم يتسن استعادة الأموال. ولم يتسن الوصول إلى أحمدي نجاد للتعليق. ...( وال ) ...