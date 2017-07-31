بوتين : روسيا ستطرد 755 موظفا دبلوماسيا أمريكيا ، ردا على عقوبات جديدة فرضتها واشنطن على موسكو .

موسكو 31 يوليو 2017 ( وال) - أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا ستطرد 755 موظفا دبلوماسيا وقد تفكر في اتخاذ تدابير إضافية ضد الولايات المتحدة ردا على عقوبات جديدة فرضتها واشنطن على موسكو على الرغم من أنها قد لا تقوم بذلك الآن. وأمرت موسكو الولايات المتحدة يوم الجمعة بخفض مئات من موظفيها الدبلوماسيين وقالت إنها ستصادر مبنيين دبلوماسيين أمريكيين بعد أن وافق مجلسا النواب والشيوخ الأمريكيان على فرض عقوبات جديدة على روسيا. وقال بوتين في مقابلة مع محطة (فستي تي في ) بُثت أمس الأحد إنه سيتعين على 755 من الموظفين الدبلوماسيين والفنيين الأمريكيين مغادرة روسيا بحلول أول سبتمبر أيلول. وأضاف "لأن أكثر من ألف شخص -من الدبلوماسيين والموظفين المعاونين- كانوا يعملون وما زالوا يعملون في روسيا فيجب على 755 وقف نشاطهم في الاتحاد الروسي". وقال مسؤول في السفارة الأمريكية يوم الجمعة إن السفارة يعمل بها نحو 1100 شخص من الموظفين الدبلوماسيين والمعاونين من بينهم مواطنون روس وأمريكيون. ...( وال ) ...