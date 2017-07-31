قوات الاحتلال تعتقل 3 شبان من بيت لحم.

بيت لحم 31- نوفمبر-2017 ( وال ) - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، ثلاثة شبان من بيت لحم. وأفاد مصدر أمني فلسطيني ، بأن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: أنس خالد الصيفي (21 عاما)، ويحيى محمد الخمور (20 عاما)، من مخيم الدهيشة جنوبا، وأنس محمود قنيص (18 عاما)، من بلدة الدوحة غربا، بعد دهم منازل ذويهم، وتفتيشها. وأشار المصدر إلى أن مواجهات اندلعت في منطقة الجامع الكبير في مخيم الدهيشة، أثناء اقتحامه، بين الشبان وقوات الاحتلال، التي أطلقت الرصاص، وقنابل الصوت، والغاز. ...( وال ) ...