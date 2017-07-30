انطلاق نهائيات بطولة ليبيا لكرة اليد يوم غد الاثنين بغريان.

طرابلس 30 يوليو 2017 ( وال )- تنطلق يوم غد الاثنين بقاعة الألعاب الرياضية بغريان منافسات اليوم الأول من نهائيات بطولة دوري الدرجة الأولى لكرة اليد للموسم الرياضي 2016-2017 بإجراء ثلاث مباريات تجمع الأولى الاتحاد مع الأهلي بنغازي على تمام الساعة 11:00 صباحا، ضمن فرق المجموعة الأولى. ويلتقي في المباراة الثانية الأهلي طرابلس مع الهلال على تمام الساعة 18:00 مساء، وتختتم منافسات اليوم الأول بلقاء النجم الريفي مع المروج على تمام الساعة 20:00 مساء ، ضمن فرق المجموعة الثانية . ...(وال)...