منتسبو ورياضيو ومشجعو نادي الاتحاد يحتفلون بالذكرى 73 لتأسيسه .

طرابلس 30 يوليو 2017 ( وال )- وسط حضور كبير احتفل منتسبو ورياضيو ومشجعو نادي الاتحاد الرياضي الثقافي الاجتماعي بمقره بباب بن غشير في طرابلس بالذكرى الـ73 لتأسيس النادي، والذي صادف يوم الـ29 من شهر يوليو من العام 1944 . وبدأ الحفل الذي أقيم أمس السبت بمقر النادي بطرابلس بإيقاد الشعلة وإلقاء العديد من الكلمات التي أشادت بهذه الذكرى، ودور النادي على الصعيد الوطني والأصعدة الإقليمية والدولية وعلى كل المستويات منذ انطلاقته في التاسع والعشرين من شهر أغسطس في 1944 ، والإنجازات التي حققها بفضل قياداته الحكيمة حتى هذا اليوم. وقد تخلل الحفل استعراض لرياضة الكاراتيه التي أضافت البهجة على جميع الحضور، وإجراء مباريات في كرة القدم بين فرق الفئات السنية بالنادي، ومباراة بين قدامى الرياضيين تخللها تبادل التهاني بهذه الذكرى بين جميع الرياضيين في هذا النادي العريق. وشارك في هذه الاحتفالية الرياضية رئيس وأعضاء النادي ورؤساء النادي السابقون وعدد من روساء الاندية بطرابلس، وقدامى الرياضيين والضيوف وروابط مشجعي النادي بالمدن الليبية وعدد من الإعلاميين الرياضيين. وتم خلال الاحتفالية تكريم العديد من المؤسسين والشخصيات الرياضية التي مثلت وشرفت النادي في كافة المجالات خلال مسيرته منذ تأسيسه في العام 1944 . وكانت قد انطلقت يوم الجمعة الماضي الاحتفالات الرياضية لمنتسبي ومحبي ومشجعي النادي من خلال إقامة حفل غنائي ساهر داخل النادي أحياه عدد من المطربين المحليين ابتهاجا بهذه الذكرى. كما انطلقت مسيرات رياضية وسط مدينة طرابلس وعدد من المدن الليبية جابت الشوارع والميادين حاملة رايات النادي الحمراء والبيضاء وتتغنى بالإنجازات التي حققها. ...(وال)...